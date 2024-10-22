Сырский и Умеров – главе Пентагона: Нужен хотя бы паритет по технике и боеприпасам с РФ

Также на встрече обсуждали "ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на театре военных действий"

Фото: Facebook Рустем Умеров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели "плодотворную встречу" с министром обороны Ллойдом Остином – военный и чиновник отметили необходимость установить если не преимущество, то паритет в технике и боеприпасах между украинскими и российскими силами. Соответствующее сообщение главком опубликовал в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Украинская сторона проинформировала главу Пентагона о стратегической ситуации на фронте и особенностях развития оперативной обстановки на самых трудных направлениях действий украинских сил.

В ходе разговора Сырский и Умеров отметили важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего Соединенных Штатов.

"В этом контексте в очередной раз отметили необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов", – написал Сырский.

Также должностные лица и военный подробно обсудили вопросы "использования полного потенциала отдельных средств поражения", усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и "ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на театре военных действий". Других деталей по поводу последнего главком не приводит.