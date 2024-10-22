Сырский и Умеров – главе Пентагона: Нужен хотя бы паритет по технике и боеприпасам с РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели "плодотворную встречу" с министром обороны Ллойдом Остином – военный и чиновник отметили необходимость установить если не преимущество, то паритет в технике и боеприпасах между украинскими и российскими силами. Соответствующее сообщение главком опубликовал в своем Telegram-канале.
Украинская сторона проинформировала главу Пентагона о стратегической ситуации на фронте и особенностях развития оперативной обстановки на самых трудных направлениях действий украинских сил.
В ходе разговора Сырский и Умеров отметили важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего Соединенных Штатов.
"В этом контексте в очередной раз отметили необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов", – написал Сырский.
Также должностные лица и военный подробно обсудили вопросы "использования полного потенциала отдельных средств поражения", усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и "ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на театре военных действий". Других деталей по поводу последнего главком не приводит.
- 18 октября президент Зеленский сообщил, что Украина договорилась с США – и теперь каждые две-три недели будет предоставляться новый пакет помощи, как предусмотрено Планом победы.
- 21 октября у главы Пентагона Остина был визит в Киев, где он объявил о пакете военной помощи на $400 млн – он содержит боеприпасы для HIMARS, артснаряды, бронетранспортеры и другое вооружение.
- 22 октября Зеленский заявил, что деньги от замороженных российских активов и были планом Б на случай, если, например, США снизят финансовую поддержку Украины.