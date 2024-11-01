США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 млн: список озброєння

Це вже 69-й пакет від адміністрації чинного президента США Джо Байдена

Система NASAMS (Фото: Flickr)

Міноборони США 1 листопада оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю $425 млн. Туди увійшли, зокрема, ракети та боєприпаси, йдеться у пресрелізі Пентагону.

Вміст пакета наступний:

→ боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

→ боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

→ переносні ЗРК Stinger;

→ обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

→ ракети класу "повітря — земля";

→ артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм;

→ важкі протитанкові керовані ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ бронетранспортери Stryker;

→ стрілецька зброя та патрони;

→ медичне обладнання;

→ обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

→ запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

29 жовтня 2024 року стало відомо, що Норвегія разом з іншими союзниками надає близько 120 млн євро для того, щоб Україна отримала ще одну систему Patriot від Румунії.

Хорватія у межах угоди з Німеччиною передасть Україні партію танків та бойових машин піхоти.

Швейцарія своєю чергою може переглянути заборону реекспорту зброї Україні.