США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 млн: список озброєння
Міноборони США 1 листопада оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю $425 млн. Туди увійшли, зокрема, ракети та боєприпаси, йдеться у пресрелізі Пентагону.
Вміст пакета наступний:
→ боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
→ боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
→ переносні ЗРК Stinger;
→ обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
→ ракети класу "повітря — земля";
→ артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм;
→ важкі протитанкові керовані ракети TOW;
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ бронетранспортери Stryker;
→ стрілецька зброя та патрони;
→ медичне обладнання;
→ обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
→ запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
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