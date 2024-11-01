США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 млн: список озброєння
Система NASAMS (Фото: Flickr)

Міноборони США 1 листопада оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю $425 млн. Туди увійшли, зокрема, ракети та боєприпаси, йдеться у пресрелізі Пентагону.

Вміст пакета наступний:

боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

переносні ЗРК Stinger;

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

ракети класу "повітря — земля";

артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та патрони;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт. 

  • 29 жовтня 2024 року стало відомо, що Норвегія разом з іншими союзниками надає близько 120 млн євро для того, щоб Україна отримала ще одну систему Patriot від Румунії.
  • Хорватія у межах угоди з Німеччиною передасть Україні партію танків та бойових машин піхоти.
  • Швейцарія своєю чергою може переглянути заборону реекспорту зброї Україні.
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