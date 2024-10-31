Україна буде просити зброю у Південної Кореї – Зеленський

Президент розповів, що йтиметься про артснаряди, протиповітряну оборону і ще деякі "важливі речі"

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна звернеться з офіційним запитом до Південної Кореї щодо постачання зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

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За словами президента, до цього часу Київ і Сеул поводилися "достатньо обережно" стосовно один одного. Україна не просила в Південної Кореї зброю, а країна надавала грошову, гуманітарну й медичну допомогу.

Але після того, як Північна Корея отримала "офіційний статус" людей, які прийшли воювати проти України, то запит Києва буде детальним.

"Ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли, щоб нам допомогли. Так, включно й артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі", – сказав президент.

Зеленський додав, що звернення щодо військової допомоги надійде разом з його офіційним представником, який прибуде до Південної Кореї найближчим часом.