Україна буде просити зброю у Південної Кореї – Зеленський
Україна звернеться з офіційним запитом до Південної Кореї щодо постачання зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.
За словами президента, до цього часу Київ і Сеул поводилися "достатньо обережно" стосовно один одного. Україна не просила в Південної Кореї зброю, а країна надавала грошову, гуманітарну й медичну допомогу.
Але після того, як Північна Корея отримала "офіційний статус" людей, які прийшли воювати проти України, то запит Києва буде детальним.
"Ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли, щоб нам допомогли. Так, включно й артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі", – сказав президент.
Зеленський додав, що звернення щодо військової допомоги надійде разом з його офіційним представником, який прибуде до Південної Кореї найближчим часом.
- 24 жовтня Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея підтримуватиме Україну на тлі співпраці Північної Кореї з Росією та не виключає потенційного відправлення зброї Києву, якщо КНДР посилюватиме військову активність.
- 30 жовтня Південна Корея повідомила, що не планує постачати 155-мм снаряди Україні. Запиту від Києва не надходило.
- 31 жовтня в Сеулі заявили, що КНДР проситиме у Росії ядерні технології в обмін на солдатів.