Yonhap: Південна Корея не планує постачати Україні 155-мм артснаряди, запиту на це не було
Південна Корея поки що не планує безпосередньо постачати Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм. Про це новинному агентству Yonhap заявив неназваний представник адміністрації президента Південної Кореї.
За словами чиновника, Україна не надсилала відповідного запиту, і це питання не перебуває на розгляді, попри обговорення у ЗМІ про можливі зміни в позиції Сеула щодо цього.
Південна Корея дотримується закону, що забороняє постачання зброї до зон активних бойових дій, хоча, за непрямими даними, снаряди корейського виробництва могли надійти до України через США.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вказав, що ситуація може бути переглянута через зростання військової співпраці між Росією і Північною Кореєю, зокрема можливість участі північнокорейських військових у війні.
Очікується, що цього тижня делегація з Південної Кореї відвідає Україну для обміну даними про північнокорейські війська та обговорення спільних ініціатив. Українська сторона також планує відрядити свого представника до Південної Кореї для подальших переговорів.
- 24 жовтня Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея підтримуватиме Україну на тлі співпраці Північної Кореї з Росією та не виключає потенційного відправлення зброї Києву, якщо КНДР посилюватиме військову активність.
- Станом на 30 жовтня відомо, що приблизно 3000 північнокорейських військових були доставлені з Далекого Сходу до Курської області Росії та розміщені в казармах 28 жовтня, приблизно за 50 км від українського кордону.