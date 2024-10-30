Yonhap: Південна Корея не планує постачати Україні 155-мм артснаряди, запиту на це не було

Україна не надсилала відповідний запит, і це питання не перебуває на розгляді, заявив представник адміністрації президента Південної Кореї

155-мм артилерійські снаряди (Фото: ЕРА)

Південна Корея поки що не планує безпосередньо постачати Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм. Про це новинному агентству Yonhap заявив неназваний представник адміністрації президента Південної Кореї.

За словами чиновника, Україна не надсилала відповідного запиту, і це питання не перебуває на розгляді, попри обговорення у ЗМІ про можливі зміни в позиції Сеула щодо цього.

Південна Корея дотримується закону, що забороняє постачання зброї до зон активних бойових дій, хоча, за непрямими даними, снаряди корейського виробництва могли надійти до України через США.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вказав, що ситуація може бути переглянута через зростання військової співпраці між Росією і Північною Кореєю, зокрема можливість участі північнокорейських військових у війні.

Очікується, що цього тижня делегація з Південної Кореї відвідає Україну для обміну даними про північнокорейські війська та обговорення спільних ініціатив. Українська сторона також планує відрядити свого представника до Південної Кореї для подальших переговорів.