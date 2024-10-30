Yonhap: Южная Корея не планирует поставлять Украине 155-мм артснаряды, запроса не было

Украина не направляла соответствующий запрос, и этот вопрос не находится на рассмотрении, заявил представитель администрации президента Южной Кореи

155-мм артиллерийские снаряды (Фото: ЕРА)

Южная Корея пока не планирует напрямую поставлять Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Об этом новостному агентству Yonhap заявил неназванный представитель администрации президента Южной Кореи.

По словам чиновника, Украина не направляла соответствующего запроса, и этот вопрос не находится на рассмотрении, несмотря на обсуждение в СМИ о возможных изменениях в позиции Сеула на этот счет.

Южная Корея придерживается закона, запрещающего поставки оружия в зоны активных боевых действий, хотя, по косвенным данным, снаряды корейского производства могли поступить в Украину через США.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль указал, что ситуация может быть пересмотрена из-за роста военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, в частности, возможность участия северокорейских военных в войне.

Ожидается, что на этой неделе делегация из Южной Кореи посетит Украину для обмена данными о северокорейских войсках и обсуждения совместных инициатив. Украинская сторона также планирует направить своего представителя в Южную Корею для дальнейших переговоров.