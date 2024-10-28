Швейцарія може переглянути заборону реекспорту зброї Україні
Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що підтримує перегляд заборони реекспорту швейцарської зброї з інших країн в Україну. Вона зазначила, що ембарго завдає збитків промисловості та безпеці країни, передає Reuters.
"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі. Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", – сказала президентка та за сумісництвом міністерка оборони Швейцарії.
Вона також заявила, що Швейцарія має більше інвестувати у безпеку Європи та зміцнювати зв'язки з партнерами, зокрема й НАТО. За її словами, за останні 30 років Швейцарія не інвестувала в оборону достатньо коштів і необхідно надолужити втрачене.
Амгерд зазначила, що деякі країни, зокрема Нідерланди, відмовилися закуповувати продукцію у Швейцарії, оскільки реекспорт не є безплатним.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, у 2022 році Швейцарія посіла 14-те місце у світі серед країн – великих постачальників зброї. Але вже 2023 року продаж зброї впав, за версією експертів, саме через нейтральну позицію країни.
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