Швейцарія може переглянути заборону реекспорту зброї Україні

Президент Швейцарії Віола Амгерд (Фото: сторінка у мережі Х)

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що підтримує перегляд заборони реекспорту швейцарської зброї з інших країн в Україну. Вона зазначила, що ембарго завдає збитків промисловості та безпеці країни, передає Reuters.

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"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі. Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", – сказала президентка та за сумісництвом міністерка оборони Швейцарії.

Вона також заявила, що Швейцарія має більше інвестувати у безпеку Європи та зміцнювати зв'язки з партнерами, зокрема й НАТО. За її словами, за останні 30 років Швейцарія не інвестувала в оборону достатньо коштів і необхідно надолужити втрачене.

Амгерд зазначила, що деякі країни, зокрема Нідерланди, відмовилися закуповувати продукцію у Швейцарії, оскільки реекспорт не є безплатним.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, у 2022 році Швейцарія посіла 14-те місце у світі серед країн – великих постачальників зброї. Але вже 2023 року продаж зброї впав, за версією експертів, саме через нейтральну позицію країни.

Довідка. Швейцарія зберігає нейтралітет із 1815 року. Це є одним із головних принципів зовнішньої політики та проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика призначена для "забезпечення зовнішньої безпеки та підтримання миру".

28 червня 2023 року Швейцарія не дозволила продаж 96 танків Leopard Україні.

31 серпня 2024 року Politico повідомляло, що у Швейцарії запропонували переглянути нейтралітет через російську агресію.