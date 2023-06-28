Уряд Швейцарії не дозволив продаж 96 танків Leopard Україні
Федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної компанії Ruag на продаж Україні через Німеччину 96 танків Leopard 1A5. Про це йдеться у офіційному повідомленні уряду.
27 квітня 2023 року компанія Ruag AG подала заявку на продаж 96 непридатних для використання основних бойових танків Leopard 1A5. Танки, які перебували на зберіганні в Італії, передбачалося відремонтувати у Німеччині, а потім передати Україні.
Федеральна рада "дійшла висновку, що продаж танків у рамках чинного законодавства неможливий", і відхилив заявку, "оскільки це суперечить чинному законодавству". Рішення уряду ґрунтується на "пріоритеті аспекту політики нейтралітету Швейцарії та її надійності як конституційної держави".
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