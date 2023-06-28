Уряд Швейцарії не дозволив продаж 96 танків Leopard Україні

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної компанії Ruag на продаж Україні через Німеччину 96 танків Leopard 1A5. Про це йдеться у офіційному повідомленні уряду.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

27 квітня 2023 року компанія Ruag AG подала заявку на продаж 96 непридатних для використання основних бойових танків Leopard 1A5. Танки, які перебували на зберіганні в Італії, передбачалося відремонтувати у Німеччині, а потім передати Україні.

Федеральна рада "дійшла висновку, що продаж танків у рамках чинного законодавства неможливий", і відхилив заявку, "оскільки це суперечить чинному законодавству". Рішення уряду ґрунтується на "пріоритеті аспекту політики нейтралітету Швейцарії та її надійності як конституційної держави".

15 червня президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії із закликом дозволити реекспорт озброєння в Україну.

ДОВІДКА. Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики та проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика самонав'язана та призначена для "забезпечення зовнішньої безпеки та підтримання миру". Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі – вона брала участь у війнах після того, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

Швейцарія відмовлялася давати дозвіл на постачання Україні снарядів до зенітки Gepard.

11 січня 2023 року Мадрид заявив, що Швейцарія накладає вето на деякі види зброї, які Іспанія хотіла б поставити Україні.

19 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Швейцарію, яка не дозволяє Берліну поставити наявні у нього швейцарські боєприпаси Силам оборони України.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.