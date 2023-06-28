Правительство Швейцарии не разрешило продажу 96 танков Leopard Украине
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5. Об этом говорится в официальном сообщении правительства.
27 апреля 2023 года компания Ruag AG подала заявку на продажу 96 непригодных к использованию основных боевых танков Leopard 1A5. Танки, которые находились на хранении в Италии, предполагалось отремонтировать в Германии, а затем передать Украине.
Федеральный совет "пришел к выводу, что продажа танков в рамках действующего законодательства невозможна", и отклонил заявку, "поскольку это противоречит действующему законодательству". Решение правительства основано на "приоритете аспекта политики нейтралитета Швейцарии и ее надежности как конституционного государства".
15 июня президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Швейцарии с призывом разрешить реэкспорт вооружения в Украину.
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