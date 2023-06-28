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Правительство Швейцарии не разрешило продажу 96 танков Leopard Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 15:48
Правительство Швейцарии не разрешило продажу 96 танков Leopard Украине - Фото
Leopard 1A5 армии Бразилии на учениях, 2013 год (Фото - Wikipedia)

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5. Об этом говорится в официальном сообщении правительства. 

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27 апреля 2023 года компания Ruag AG подала заявку на продажу 96 непригодных к использованию основных боевых танков Leopard 1A5. Танки, которые находились на хранении в Италии, предполагалось отремонтировать в Германии, а затем передать Украине.

Федеральный совет "пришел к выводу, что продажа танков в рамках действующего законодательства невозможна", и отклонил заявку, "поскольку это противоречит действующему законодательству". Решение правительства основано на "приоритете аспекта политики нейтралитета Швейцарии и ее надежности как конституционного государства".

15 июня президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Швейцарии с призывом разрешить реэкспорт вооружения в Украину. 

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика самонавязана и предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире – она не участвовала в войнах после того, когда ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.
  • Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.
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  • 19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию, которая не позволяет Берлину поставить имеющиеся у него швейцарские боеприпасы Силам обороны Украины.
Сергей Бережной
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танкиШвейцарияреэкспортнейтралитетLeopard 1A5
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