Правительство Швейцарии не разрешило продажу 96 танков Leopard Украине

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5. Об этом говорится в официальном сообщении правительства.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

27 апреля 2023 года компания Ruag AG подала заявку на продажу 96 непригодных к использованию основных боевых танков Leopard 1A5. Танки, которые находились на хранении в Италии, предполагалось отремонтировать в Германии, а затем передать Украине.

Федеральный совет "пришел к выводу, что продажа танков в рамках действующего законодательства невозможна", и отклонил заявку, "поскольку это противоречит действующему законодательству". Решение правительства основано на "приоритете аспекта политики нейтралитета Швейцарии и ее надежности как конституционного государства".

15 июня президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Швейцарии с призывом разрешить реэкспорт вооружения в Украину.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика самонавязана и предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире – она не участвовала в войнах после того, когда ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике Швейцарию, которая не позволяет Берлину поставить имеющиеся у него швейцарские боеприпасы Силам обороны Украины.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.