Швейцария может пересмотреть запрет на реэкспорт оружия Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд (Фото: страница в сети Х)

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что поддерживает пересмотр запрета на реэкспорт швейцарского оружия из других стран в Украину. Она отметила, что эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности страны, передает Reuters.

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"Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли. Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау", – сказала президент и по совместительству министр обороны Швейцарии.

Она также заявила, что Швейцария должна больше инвестировать в безопасность Европы и укреплять связи с партнерами, в том числе и НАТО. По ее словам, за последние 30 лет Швейцария не инвестировала в оборону достаточно средств и необходимо наверстать упущенное.

Амхерд отметила, что некоторые страны, в том числе и Нидерланды, отказались закупать продукцию у Швейцарии, так как реэкспорт не является бесплатным.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2022 году Швейцария заняла 14-е место в мире среди стран – крупных поставщиков оружия. Но уже в 2023 году продажи оружия упали, по версии экспертов, именно из-за нейтральной позиции страны.

Справка. Швейцария сохраняет нейтралитет с 1815 года. Это является одним из главных принципов внешней политики и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира".

28 июня 2023 года Швейцария не разрешила продажу 96 танков Leopard Украине.

31 августа 2024 года Politico сообщало, что в Швейцарии предложили пересмотреть нейтралитет из-за российской агрессии.