Politico: В Швейцарии предложили пересмотреть нейтралитет из-за российской агрессии

Берн может снять запрет на реэкспорт оружия, ведь это повлияло на отношения с некоторыми странами

Флаг Швейцарии (Фото: Anthony Anex/EPA)

Российская агрессия против Украины может стать причиной пересмотра Швейцарией политики нейтралитета, который она сохраняет с 1515 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на доклад экспертной рабочей группы по безопасности страны.

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"После нападения России на Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить свою позицию растет", – говорится в документе.

Над докладом работали дипломаты, чиновники и военные. Рекомендации лягут в основу стратегии безопасности Швейцарии на 2025 год.

Авторы доклада советуют снять запрет на реэкспорт оружия, ведь Берн запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны. Из-за этого экспорт оружия в прошлом году сократился на 27% и составил менее 746 млн евро.

Нынешний нейтралитет также повлиял на отношения Швейцарии с другими государствами, которые хотели отправить в Украину оружие со швейцарскими компонентами, но не могут это сделать.

В то же время, эксперты не предлагают, чтобы Швейцария полностью отказалась от нейтралитета и присоединилась к НАТО, но они призывают к углублению связей с Альянсом и Европейским Союзом относительно совместного обучения и защиты от баллистических ракет.

Авторы доклада также призвали достичь уровня военных расходов в 1% ВВП к 2030 году. Сейчас Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП – гораздо меньше, чем любой член НАТО, за исключением Исландии.

В материале говорится, что хотя маловероятно, что на Швейцарию нападет кто-нибудь, но согласно отчету страна уже является объектом гибридной войны, включая дезинформацию, шпионаж и кибератаки. Эксперты рекомендуют двигаться к "глобальной обороне", подразумевая подготовку всего общества, а не только военных.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира".

В июне 2023 года депутаты Швейцарии проголосовали против законопроекта "Lex Ukraine", позволявшего другим государствам передавать Украине оружие Берну.

Позже в Швейцарии отклонили запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5.

Позже, в декабре, швейцарские законодатели согласились предоставить правительству "больше гибкости" в вопросе экспорта оружия государства – от предварительных ограничений будут отступать в "исключительных случаях".

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