После блокирования помощи Украине швейцарское правительство получило "больше гибкости"

Leopard 2 (Фото: EPA)

Парламент Швейцарии согласился предоставить правительству страны "больше гибкости", теперь страна может отступать от предыдущих ограничений в вопросе экспорта военной техники в некоторых случаях. Об этом сообщает издание Swissinfo.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, обе палаты парламента согласились разрешить правительству отступать от предыдущих ограничений на такой экспорт в "исключительных случаях".

Журналисты отметили, что вопреки позиции "левых" партий в парламенте, включая "социал-демократов" и "зеленых", правоцентристская коалиция одобрила поправку к закону о военных материалах.

Это означает, что в этот закон будет добавлена новая статья, которая предусматривает, что правительство в будущем может отклоняться от предыдущих критериев лицензирования экспорта военной техники за границу в исключительных случаях, отметили в издании.

При этом должна быть сохранена защита интересов внешней политики или политики безопасности страны, отметили в издании.

По данным журналистов, противники этой поправки говорят, что два года назад парламент исключил статью 22b из контрпредложения правительства к народной инициативе "Против экспорта оружия в страны гражданской войны". Это стало решающим фактором для отзыва этой петиции о референдуме, они утверждают, что введение статьи 22b сейчас является "недемократическим".

Издание отмечает, что в прошлом году Швейцария экспортировала рекордное количество военной техники. Однако сейчас идут многочисленные дебаты о том, как экспорт оружия, особенно во время войны, соответствует нейтралитету Швейцарии.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет самую старую политику военного нейтралитета в мире – она не участвовала в войнах с тех пор, как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года. Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет самую старую политику военного нейтралитета в мире – она не участвовала в войнах с тех пор, как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

2 июня 2023 депутаты Национального совета Швейцарии проголосовали против законопроекта "Lex Ukraine", который позволял другим государствам передавать Украине швейцарское оружие.

Также в июне федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5.

27 сентября 2023 года совет кантонов Швейцарии одобрил продажу Германии 25 танков Leopard 2, они заменят для Бундесвера бронемашины, ранее переданные ВСУ.

22 ноября федеральный совет Швейцарии одобрил передачу 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю, концерну Rheinmetall.

12 декабря сообщалось, что швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) к середине 2024 года планирует доставить в Украину 60 машин для разминирования GCS-200.

Читайте также: Нейтралитет под защитой НАТО: Швейцария показала контуры внешней политики до 2027 года