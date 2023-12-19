После блокирования помощи Украине швейцарское правительство получило "больше гибкости"
Парламент Швейцарии согласился предоставить правительству страны "больше гибкости", теперь страна может отступать от предыдущих ограничений в вопросе экспорта военной техники в некоторых случаях. Об этом сообщает издание Swissinfo.
По данным издания, обе палаты парламента согласились разрешить правительству отступать от предыдущих ограничений на такой экспорт в "исключительных случаях".
Журналисты отметили, что вопреки позиции "левых" партий в парламенте, включая "социал-демократов" и "зеленых", правоцентристская коалиция одобрила поправку к закону о военных материалах.
Это означает, что в этот закон будет добавлена новая статья, которая предусматривает, что правительство в будущем может отклоняться от предыдущих критериев лицензирования экспорта военной техники за границу в исключительных случаях, отметили в издании.
При этом должна быть сохранена защита интересов внешней политики или политики безопасности страны, отметили в издании.
По данным журналистов, противники этой поправки говорят, что два года назад парламент исключил статью 22b из контрпредложения правительства к народной инициативе "Против экспорта оружия в страны гражданской войны". Это стало решающим фактором для отзыва этой петиции о референдуме, они утверждают, что введение статьи 22b сейчас является "недемократическим".
Издание отмечает, что в прошлом году Швейцария экспортировала рекордное количество военной техники. Однако сейчас идут многочисленные дебаты о том, как экспорт оружия, особенно во время войны, соответствует нейтралитету Швейцарии.
2 июня 2023 депутаты Национального совета Швейцарии проголосовали против законопроекта "Lex Ukraine", который позволял другим государствам передавать Украине швейцарское оружие.
Также в июне федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5.
- 27 сентября 2023 года совет кантонов Швейцарии одобрил продажу Германии 25 танков Leopard 2, они заменят для Бундесвера бронемашины, ранее переданные ВСУ.
- 22 ноября федеральный совет Швейцарии одобрил передачу 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю, концерну Rheinmetall.
- 12 декабря сообщалось, что швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) к середине 2024 года планирует доставить в Украину 60 машин для разминирования GCS-200.
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