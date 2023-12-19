После блокирования помощи Украине швейцарское правительство получило "больше гибкости"
Leopard 2 (Фото: EPA)

Парламент Швейцарии согласился предоставить правительству страны "больше гибкости", теперь страна может отступать от предыдущих ограничений в вопросе экспорта военной техники в некоторых случаях. Об этом сообщает издание Swissinfo.

По данным издания, обе палаты парламента согласились разрешить правительству отступать от предыдущих ограничений на такой экспорт в "исключительных случаях".

Журналисты отметили, что вопреки позиции "левых" партий в парламенте, включая "социал-демократов" и "зеленых", правоцентристская коалиция одобрила поправку к закону о военных материалах.

Это означает, что в этот закон будет добавлена новая статья, которая предусматривает, что правительство в будущем может отклоняться от предыдущих критериев лицензирования экспорта военной техники за границу в исключительных случаях, отметили в издании.

При этом должна быть сохранена защита интересов внешней политики или политики безопасности страны, отметили в издании.

По данным журналистов, противники этой поправки говорят, что два года назад парламент исключил статью 22b из контрпредложения правительства к народной инициативе "Против экспорта оружия в страны гражданской войны". Это стало решающим фактором для отзыва этой петиции о референдуме, они утверждают, что введение статьи 22b сейчас является "недемократическим".

Издание отмечает, что в прошлом году Швейцария экспортировала рекордное количество военной техники. Однако сейчас идут многочисленные дебаты о том, как экспорт оружия, особенно во время войны, соответствует нейтралитету Швейцарии.

СПРАВКА.
Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет самую старую политику военного нейтралитета в мире – она не участвовала в войнах с тех пор, как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

2 июня 2023 депутаты Национального совета Швейцарии проголосовали против законопроекта "Lex Ukraine", который позволял другим государствам передавать Украине швейцарское оружие.

Также в июне федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5.

  • 27 сентября 2023 года совет кантонов Швейцарии одобрил продажу Германии 25 танков Leopard 2, они заменят для Бундесвера бронемашины, ранее переданные ВСУ.
  • 22 ноября федеральный совет Швейцарии одобрил передачу 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю, концерну Rheinmetall.
  • 12 декабря сообщалось, что швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) к середине 2024 года планирует доставить в Украину 60 машин для разминирования GCS-200.

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