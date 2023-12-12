Швейцарія передасть Україні 60 машин для розмінування до середини 2024 року

Ремонт машини розмінування (Фото: Global Clearance Solutions)

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування GCS-200. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

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"До середини 2024 року ми доставимо в Україну 60 платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть полегшенню життя цивільного населення та рятуватимуть життя", – йдеться у дописі GCS.

Фото: Нібулон

За словами генерального директора і співзасновника компанії Філіпа фон Міхаеліса, ці надсучасні платформи вимагають навчання та суворих протоколів безпеки, які компанія пропонує своїм клієнтам і партнерам, зокрема українській аграрній компанії Нібулон.

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У травні 2023 року керівництво GCS заявило про наміри протягом 2023 року передати Україні близько 20 машин розмінування. Їх застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

На початку жовтня компанія передала першу із чотирьох замовлених машин розмінування GCS-200 компанії Нібулон та забезпечила її запуск в експлуатацію.

Станом на жовтень 2023 року було відомо, що до кінця року Україна прагне виконати до 35% чотирирічного плану щодо пріоритетного розмінування сільгоспземель і ввести в експлуатацію до 165 000 га земель. Загалом план розмінування сільськогосподарських земель передбачає пріоритетне введення в експлуатацію близько 470 000 га земель сільгосппризначення.

ДОВІДКА. GCS-200 призначена для важких завдань із розмінування з максимальною живучістю в ускладнених умовах навколишнього середовища. Машина має V-подібний корпус із високоміцної сталі для максимальної живучості в зонах підвищеної небезпеки. Дистанційне керування із вбудованими та захищеними системами камер гарантує безпечну та точну роботу: діапазон дії дистанційного керування в межах 300–3500 м залежно від конфігурації та робочого середовища. Машина ефективна для знешкодження бронебійних і протитанкових мін за допомогою румпеля (глибина розірвання до 31,50 см) і ціпа (глибина розірвання до 30,50 см). Маніпулятор для підняття важких предметів дає можливість виймати із землі предмети вагою від 650 до 2000 кг.

18 жовтня повідомлялося, що з початку 2023 року було обстежено вже понад 225 000 гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Група "Метінвест" налагодила серійне виробництво протимінних тралів, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін.

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