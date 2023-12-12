Швейцарія передасть Україні 60 машин для розмінування до середини 2024 року
Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування GCS-200. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.
"До середини 2024 року ми доставимо в Україну 60 платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть полегшенню життя цивільного населення та рятуватимуть життя", – йдеться у дописі GCS.
За словами генерального директора і співзасновника компанії Філіпа фон Міхаеліса, ці надсучасні платформи вимагають навчання та суворих протоколів безпеки, які компанія пропонує своїм клієнтам і партнерам, зокрема українській аграрній компанії Нібулон.
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У травні 2023 року керівництво GCS заявило про наміри протягом 2023 року передати Україні близько 20 машин розмінування. Їх застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.
На початку жовтня компанія передала першу із чотирьох замовлених машин розмінування GCS-200 компанії Нібулон та забезпечила її запуск в експлуатацію.
Станом на жовтень 2023 року було відомо, що до кінця року Україна прагне виконати до 35% чотирирічного плану щодо пріоритетного розмінування сільгоспземель і ввести в експлуатацію до 165 000 га земель. Загалом план розмінування сільськогосподарських земель передбачає пріоритетне введення в експлуатацію близько 470 000 га земель сільгосппризначення.
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