Швейцария передаст Украине 60 машин для разминирования к середине 2024 года

Ремонт машины разминирования (Фото: Global Clearance Solutions)

Швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) к середине 2024 года планирует доставить в Украину 60 машин для разминирования GCS-200 . Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

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"К середине 2024 года мы доставим в Украину 60 платформ для разминирования, которые помогут создать безопасную среду, будут способствовать облегчению жизни гражданского населения и спасать жизни", – говорится в заметке GCS.

Фото: Нибулон

По словам генерального директора и соучредителя компании Филиппа фон Михаэлиса, эти сверхсовременные платформы требуют обучения и строгих протоколов безопасности, которые компания предлагает своим клиентам и партнерам, в частности украинской аграрной компании Нибулон.

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В мае 2023 года руководство GCS заявило о намерениях в течение 2023 года передать Украине около 20 машин разминирования. Их применят для очистки мин и неразорванных боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

В начале октября компания передала первую из четырех заказанных машин разминирования GCS-200 компании Нибулон и обеспечила ее запуск в эксплуатацию.

По состоянию на октябрь 2023 года было известно, что до конца года Украина стремится выполнить до 35% четырехлетнего плана приоритетного разминирования сельхозземель и ввести в эксплуатацию до 165 000 га земель. В целом план разминирования сельскохозяйственных земель предусматривает приоритетный ввод в эксплуатацию около 470 000 га земель сельхозназначения.

СПРАВКА. GCS-200 предназначена для трудных задач по разминированию с максимальной живучестью в усложненных условиях окружающей среды. Машина имеет V-образный корпус из прочной стали для максимальной живучести в зонах повышенной опасности. Дистанционное управление со встроенными и защищенными камерами обеспечивает безопасную и точную работу: диапазон действия дистанционного управления в пределах 300–3500 м в зависимости от конфигурации и рабочей среды. Машина эффективна для обезвреживания бронебойных и противотанковых мин с помощью румпеля (глубина разрыва до 31,50 см) и цепа (глубина разрыва до 30,50 см). Манипулятор для поднятия тяжелых предметов позволяет вынимать из земли предметы весом от 650 до 2000 кг.

18 октября сообщалось, что с начала 2023 года было обследовано уже более 225 000 гектаров земель сельхозназначения, определенных для приоритетного возвращения к хозяйственной эксплуатации.

Группа "Метинвест" наладила серийное производство противоменных тралов, крепящихся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.

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