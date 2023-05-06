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Украина получит около 20 машин разминирования от швейцарской компании

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 13:38
Украина получит около 20 машин разминирования от швейцарской компании - Фото
Фото: GCS

Швейцарская компания Global Сlearance Solutions (GCS) заявила о планах в течение 2023 года поставить в Украину около 20 машин разминирования для очистки деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Минреинтеграции и швейцарская компания-производитель механизированных средств разминирования GCS.

"Результатом сотрудничества должно стать привлечение компанией машин разминирования. Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", – отметили в министерстве.

Руководство GCS заявило о намерениях в течение года поставить в Украину около 20 машин разминирования.

Стороны договорились взаимодействовать в области технического и нетехнического обследования взрывоопасными предметами территорий, а также рассказывать населению освобожденных районов о рисках, связанным с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Читайте также: Украина начала по всему миру искать технику для разминирования: нужны сотни машин

Наталія Медведєва
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мины разминирование Швейцария война GCS
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