Украина получит около 20 машин разминирования от швейцарской компании

Швейцарская компания Global Сlearance Solutions (GCS) заявила о планах в течение 2023 года поставить в Украину около 20 машин разминирования для очистки деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Минреинтеграции и швейцарская компания-производитель механизированных средств разминирования GCS.

"Результатом сотрудничества должно стать привлечение компанией машин разминирования. Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", – отметили в министерстве.

Руководство GCS заявило о намерениях в течение года поставить в Украину около 20 машин разминирования.

Стороны договорились взаимодействовать в области технического и нетехнического обследования взрывоопасными предметами территорий, а также рассказывать населению освобожденных районов о рисках, связанным с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Украина в результате российского вторжения стала самой заминированной страной мира, обогнав бывших лидеров – Афганистан и Сирию.

22 апреля министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что Украина нуждается в помощи партнеров, поскольку собственными силами будет разминировать земли сельскохозяйственного назначения "более 20 лет".

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Наталія Медведєва

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