Після початку вторгнення РФ кількість підривів цивільних на мінах зросла у 10 разів – доповідь

У рік початку повномасштабного вторгнення РФ кількість підривів цивільних на протипіхотних мінах в Україні зросла більш ніж у 10 разів порівняно з попереднім роком – 608 постраждалих проти 58 у 2021 році. Про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін (ICBL).

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Доповідь ICBL констатує, що зараження України протипіхотними мінами почалося після початку агресії РФ у 2014 році та різко посилилося після того, як агресія переросла у повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Якщо у 2021 році від підривів на мінах постраждали 58 цивільних осіб, то після початку вторгнення загинуло або поранено 608 осіб, підрахували експерти.

Мінами заражено 11 із 27 областей України, зазначають автори доповіді. Небезпека підриву зберігається у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях.

Війська країни-агресора використовували на території України щонайменше 13 типів протипіхотних мін.

У світовому "антирейтингу" за кількістю цивільних жертв протипіхотних мін Україна перебуває на другому місці після Сирії, де у 2022 році через підриви на мінах загинуло або поранено 834 особи. На третьому та четвертому місцях – Ємен та М'янма, у кожній з цих держав нараховано понад 500 жертв.

Загалом у 2022 році у 49 державах світу постраждали від мін щонайменше 4710 осіб. З них 1661 загинули, а ще 3015 було поранено. 85% цих жертв – цивільні особи, половина з них – діти.

У 2022 році Україна внаслідок російського вторгнення стала найзамінованішою країною світу, обігнавши колишніх лідерів – Афганістан та Сирію.

22 квітня міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що Україна потребує допомоги партнерів, оскільки власними силами розміновуватиме землі сільськогосподарського призначення упродовж "понад 20 років".

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