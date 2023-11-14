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После начала вторжения РФ число подрывов гражданских на минах выросло в 10 раз – доклад

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 20:48
После начала вторжения РФ число подрывов гражданских на минах выросло в 10 раз – доклад - Фото
Минное поле (Фото - Telgram Новини КОС ЗСУ)

В год начала полномасштабного вторжения РФ число подрывов гражданских на противопехотных минах в Украине выросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим годом - 608 пострадавших против 58 в 2021 году. Об этом говорится в опубликованном  сегодня докладе Международного движения за запрет противопехотных мин (ICBL).

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Доклад ICBL констатирует, что заражение Украины противопехотными минами началось после начала агрессии РФ в 2014 году и резко усилилось после того, как агрессия переросла в полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. 

Если в 2021 году от подрывов на минах пострадали 58 гражданских лиц, то после начала вторжения погибли или получили ранения 608 человек, подсчитали эксперты. 

Минами заражены 11 из 27 областей Украины, отмечают авторы доклада. Опасность подрыва сохраняется в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областях.

Войска страны-агрессора применяли на территории Украины как минимум 13 типов противопехотных мин.

В мировом "антирейтинге" по числу гражданских жертв противопехотных мин Украина находится на втором месте после Сирии, где в 2022 году из-за подрывов на минах погибли или были ранены 834 человека. На третьем и четвертом местах – Йемен и Мьянма, в каждом из этих государств насчитывается более 500 жертв.  

В общей сложности в 2022 году в 49 государствах мира пострадали от мин по меньшей мере 4710 человек. Из них 1661 погибли, а еще 3015 были ранены. 85% этих жертв – гражданские лица, половина из них – дети.

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Сергей Бережной
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