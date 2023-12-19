Після блокування експорту зброї Україні швейцарський уряд отримав "більше гнучкості"

У червні у Швейцарії проголосували проти законопроєкту, який дозволяв іншим державам передавати Україні швейцарську зброю, зараз уряд має "більше гнучкості"

Leopard 2 (Фото: EPA)

Парламент Швейцарії погодився надати уряду країни "більше гнучкості", тепер країна може відступати від попередніх обмежень у питанні експорту військової техніки у деяких випадках. Про це повідомляє видання Swissinfo.

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За даними видання, обидві палати парламенту погодилися дозволити уряду відступати від попередніх обмежень на такий експорт у "виняткових випадках".

Журналісти зазначили, що всупереч позиції "лівих" партій у парламенті, включно з "соціал-демократами" і "зеленими", правоцентристська коаліція схвалила поправку до закону про військові матеріали.

Це означає, що до цього закону буде додано нову статтю, яка передбачає, що уряд у майбутньому може відхилятися від попередніх критеріїв ліцензування експорту військової техніки за кордон у виняткових випадках, зазначили у виданні.

Водночас має бути збережений захист інтересів зовнішньої політики або політики безпеки країни, зауважили у виданні.

За даними журналістів, противники цієї поправки кажуть, що два роки тому парламент виключив статтю 22b із контрпропозиції уряду до народної ініціативи "Проти експорту зброї до країн громадянської війни". Це стало вирішальним фактором для відкликання цієї петиції про референдум, вони стверджують, що запровадження статті 22b зараз є "недемократичним".

Видання зауважує, що минулого року Швейцарія експортувала рекордну кількість військової техніки. Проте наразі точаться численні дебати щодо того, як експорт зброї, особливо під час війни, відповідає нейтралітету Швейцарії.

ДОВІДКА. Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни й проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика призначена для "забезпечення зовнішньої безпеки та підтримання миру". Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі — вона не брала участі у війнах, відколи її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року. Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни й проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика призначена для "забезпечення зовнішньої безпеки та підтримання миру". Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі — вона не брала участі у війнах, відколи її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

2 червня 2023 року депутати Національної ради Швейцарії проголосували проти законопроєкту "Lex Ukraine", який дозволяв іншим державам передавати Україні швейцарську зброю.

Також у червні федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної компанії Ruag на продаж Україні через Німеччину 96 танків Leopard 1A5.

27 вересня 2023 року рада кантонів Швейцарії схвалила продаж Німеччині 25 танків Leopard 2, вони замінять для Бундесверу бронемашини, що були раніше передані ЗСУ.

22 листопада федеральна рада Швейцарії схвалила передачу 25 танків Leopard 2 їхньому німецькому виробнику, концерну Rheinmetall.

12 грудня повідомлялося, що швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування GCS-200.

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