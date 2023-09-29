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Нейтралітет під захистом НАТО: Швейцарія показала контури зовнішньої політики до 2027 року

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 22:58
Нейтралітет під захистом НАТО: Швейцарія показала контури зовнішньої політики до 2027 року - Фото
Обкладинка проєкту концепції зовнішньої політики Швейцарії на 2024-2027 роки

Найближчими роками зовнішня політика Швейцарії у сфері безпеки спиратиметься на традиційний нейтралітет при розширенні взаємодії з НАТО та Євросоюзом в умовах глобальної нестабільності через агресію Росії проти України. Про це йдеться у опублікованому проєкті концепції зовнішньополітичної стратегії країни на 2024-2027 роки.

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У розділі концепції, присвяченому безпеці, йдеться, що "переважання силової політики та конкуренція між великими державами негативно впливають на безпеку Швейцарії".

У Швейцарії вважають, що "агресивна війна Росії проти України та її ревізіоністська програма створили нові загрози і зробили регіональне середовище більш нестабільним". У зв'язку з цим "безпеці має приділятись відповідно велика увага в контексті зовнішньої політики".

Документ підкреслює, що в цих умовах "співпраця у сфері зовнішньої та безпекової політики з ЄС і НАТО, двома найважливішими провайдерами безпеки в Європі, стає ще більш важливою". Така співпраця дозволить Швейцарії "зміцнити свою власну обороноздатність і одночасно зробити внесок у безпеку і стабільність у Європі".

У Швейцарії не надто задоволені тим станом, у якому перебувають європейські безпекові інститути, проте бачать і привід для оптимізму.

"У Європі багато почало змінюватися: НАТО знову утвердилося як якор європейської безпеки і розширилося на північ; США залишаються найважливішим гарантом безпеки Європи, Великобританія також відіграє власну ключову роль. ЄС зміцнив свою позицію в безпековій політиці і досі чудово справлявся з нинішнім геополітичним стрес-тестом".

У концепції наголошується, що Європа "зуміла швидко знизити енергетичну залежність від Росії".

"Наскільки продовжиться інтеграція європейського континенту при відпаданні Росії залишається відкритим питанням, але видно нову динаміку", – наголошують автори документа.

Сергій Бережний
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безпекаНАТОєвросоюзшвейцаріязовнішня політика
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