UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нейтралитет под защитой НАТО: Швейцария показала контуры внешней политики до 2027 года

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 22:58
Нейтралитет под защитой НАТО: Швейцария показала контуры внешней политики до 2027 года - Фото
Обложка проекта концепции внешней политики Швейцарии на 2024-2027 годы

В ближайшие годы внешняя политика Швейцарии в области безопасности будет опираться на традиционный нейтралитет при расширении взаимодействия с НАТО и Евросоюзом в условиях глобальной нестабильности из-за агрессии России против Украины. Об этом говорится в опубликованном проекте концепции внешнеполитической стратегии страны на 2024-2027 годы.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В разделе концепции, посвященном безопасности, говорится, что "преобладание силовой политики и конкуренция между крупными державами оказывают негативное влияние на безопасность Швейцарии".

В Швейцарии считают, что "агрессивная война России против Украины и ее ревизионистская программа создали новые угрозы и сделали региональную среду более нестабильной". В связи с этим "безопасности должно уделяться соответственно большое внимание в контексте внешней политики".

Документ подчеркивает, что в этих условиях "сотрудничество в сфере внешней политики и политики безопасности с ЕС и НАТО, двумя наиболее важными провайдерами безопасности в Европе, становится еще более важным". Такое сотрудничество позволит Швейцарии "укрепить свою собственную обороноспособность и в то же время внести вклад в лбщую безопасность и стабильность в Европе".

В Швейцарии не слишком довольны тем состоянием, в котором находятся европейские институты безопасности, однако видят и повод для оптимизма. 

"В Европе многое начало меняться: НАТО вновь утвердилось в качестве якоря европейской безопасности и расширилось на север; США остаются важнейшим гарантом безопасности Европы, Великобритания также играет собственную ключевую роль. ЕС укрепил свою позицию в политике безопасности и до сих пор замечательно справлялся с нынешним геополитическим стресс-тестом".

В концепции отмечается, что Европа "сумела быстро снизить энергетическую зависимость от России".

"Насколько продолжится интеграция европейского континента при отпадении России остается открытым вопросом, но видна новая динамика", – подчеркивают авторы документа. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
внешняя политиканатобезопасностьевросоюзШвейцария
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 