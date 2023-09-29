Нейтралитет под защитой НАТО: Швейцария показала контуры внешней политики до 2027 года

В ближайшие годы внешняя политика Швейцарии в области безопасности будет опираться на традиционный нейтралитет при расширении взаимодействия с НАТО и Евросоюзом в условиях глобальной нестабильности из-за агрессии России против Украины. Об этом говорится в опубликованном проекте концепции внешнеполитической стратегии страны на 2024-2027 годы.

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В разделе концепции, посвященном безопасности, говорится, что "преобладание силовой политики и конкуренция между крупными державами оказывают негативное влияние на безопасность Швейцарии".

В Швейцарии считают, что "агрессивная война России против Украины и ее ревизионистская программа создали новые угрозы и сделали региональную среду более нестабильной". В связи с этим "безопасности должно уделяться соответственно большое внимание в контексте внешней политики".

Документ подчеркивает, что в этих условиях "сотрудничество в сфере внешней политики и политики безопасности с ЕС и НАТО, двумя наиболее важными провайдерами безопасности в Европе, становится еще более важным". Такое сотрудничество позволит Швейцарии "укрепить свою собственную обороноспособность и в то же время внести вклад в лбщую безопасность и стабильность в Европе".

В Швейцарии не слишком довольны тем состоянием, в котором находятся европейские институты безопасности, однако видят и повод для оптимизма.

"В Европе многое начало меняться: НАТО вновь утвердилось в качестве якоря европейской безопасности и расширилось на север; США остаются важнейшим гарантом безопасности Европы, Великобритания также играет собственную ключевую роль. ЕС укрепил свою позицию в политике безопасности и до сих пор замечательно справлялся с нынешним геополитическим стресс-тестом".

В концепции отмечается, что Европа "сумела быстро снизить энергетическую зависимость от России".

"Насколько продолжится интеграция европейского континента при отпадении России остается открытым вопросом, но видна новая динамика", – подчеркивают авторы документа.

7 апреля 2023 года Швейцария заморозила $8 млрд российских активов.

10 июня Федеральный совет Швейцарии утвердил присоединение в полном объеме к шестому пакету санкций Евросоюза против России и Беларуси.

30 августа Швейцария присоединилась к реестру ущерба от военных действий России в Украине.

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