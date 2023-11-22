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Уряд Швейцарії остаточно схвалив продаж Rheinmetall танків Leopard 2

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 14:51
Уряд Швейцарії остаточно схвалив продаж Rheinmetall танків Leopard 2 - Фото
Leopard 2 (Фото - EPA)

Федеральна рада Швейцарії схвалила передавання 25 танків Leopard 2 їхньому німецькому виробнику, концерну Rheinmetall. Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду.

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Раніше Рада кантонів Швейцарії схвалила викуп виробником 25 танків Leopard 2, які перебувають на складському зберіганні, за умови, що танки залишаться в Німеччині, в країнах НАТО або в державах ЄС.

Як зазначають медіа, армії низки європейських країн потребують поповнення резервного танкового парку, оскільки направили частину резервів на військову допомогу Україні.

Загалом армія Швейцарії тримає на складах 96 списаних танків Leopard 2.

ДОВІДКА. Німеччина ще в лютому 2023 року просила Швейцарію повернути частину танків німецькому виробнику Rheinmetall. Тоді міністр оборони країни Пісторіус у листі до швейцарської колеги Амхерд запевнив, що танки не будуть відправлені в Україну, а компенсують Німеччині військову допомогу Києву. Уряд країни понад три місяці шукав рішення, яке відповідає законам про військовий нейтралітет Швейцарії та окремому ембарго на постачання зброї. Безпосередньо до України відправляти зброю Швейцарії заборонено.

8 серпня повідомлялося, що Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, з яких планувалося перезбирати 30 машин для ЗСУ.

Сергій Бережний
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НімеччинашвейцаріятанкиRheinmetallLeopard 2

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