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Правительство Швейцарии окончательно одобрило продажу Rheinmetall танков Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 14:51
Правительство Швейцарии окончательно одобрило продажу Rheinmetall танков Leopard 2 - Фото
Leopard 2 (Фото - EPA)

Федеральный совет Швейцарии одобрил передачу 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю, концерну Rheinmetall. Об этом говорится в официальном уведомлении правительства.

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Ранее Совет кантонов Швейцарии одобрил выкуп производителем 25 находящихся на складском хранении танков Leopard 2 при условии, что танки останутся в Германии, в странах НАТО или в государствах ЕС.

Как отмечают медиа, армии ряда европейских стран нуждаются в пополнении резервного танкового парка, так как направили часть резервов на военную помощь Украине.

Всего армия Швейцарии держит на складах 96 списанных танков Leopard 2. 

СПРАВКА. Германия еще в феврале 2023 года просила Швейцарию вернуть часть танков немецкому производителю Rheinmetall. Тогда министр обороны страны Писториус в письме швейцарской коллеге Амхерд заверил, что танки не будут отправлены в Украину, а компенсируют Германии военную помощь Киеву. Правительство страны более трех месяцев искало решение, соответствующее законам о военном нейтралитете Швейцарии и отдельному эмбарго на поставку оружия. Непосредственно в Украину отправлять оружие Швейцарии запрещено.

8 августа сообщалось, что Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, из которых планировалось пересобрать 30 машин для ВСУ. 

Сергей Бережной
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ГерманиятанкиШвейцарияRheinmetallLeopard 2

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