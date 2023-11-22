Правительство Швейцарии окончательно одобрило продажу Rheinmetall танков Leopard 2

Федеральный совет Швейцарии одобрил передачу 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю, концерну Rheinmetall. Об этом говорится в официальном уведомлении правительства.

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Ранее Совет кантонов Швейцарии одобрил выкуп производителем 25 находящихся на складском хранении танков Leopard 2 при условии, что танки останутся в Германии, в странах НАТО или в государствах ЕС.

Как отмечают медиа, армии ряда европейских стран нуждаются в пополнении резервного танкового парка, так как направили часть резервов на военную помощь Украине.

Всего армия Швейцарии держит на складах 96 списанных танков Leopard 2.

СПРАВКА. Германия еще в феврале 2023 года Непосредственно в Украину отправлять оружие Швейцарии запрещено. . Германия еще в феврале 2023 года просила Швейцарию вернуть часть танков немецкому производителю Rheinmetall. Тогда министр обороны страны Писториус в письме швейцарской коллеге Амхерд заверил, что танки не будут отправлены в Украину, а компенсируют Германии военную помощь Киеву. Правительство страны более трех месяцев искало решение, соответствующее законам о военном нейтралитете Швейцарии и отдельному эмбарго на поставку оружия.

8 августа сообщалось, что Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, из которых планировалось пересобрать 30 машин для ВСУ.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

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