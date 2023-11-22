Правительство Швейцарии окончательно одобрило продажу Rheinmetall танков Leopard 2
Федеральный совет Швейцарии одобрил передачу 25 танков Leopard 2 их немецкому производителю, концерну Rheinmetall. Об этом говорится в официальном уведомлении правительства.
Ранее Совет кантонов Швейцарии одобрил выкуп производителем 25 находящихся на складском хранении танков Leopard 2 при условии, что танки останутся в Германии, в странах НАТО или в государствах ЕС.
Как отмечают медиа, армии ряда европейских стран нуждаются в пополнении резервного танкового парка, так как направили часть резервов на военную помощь Украине.
Всего армия Швейцарии держит на складах 96 списанных танков Leopard 2.
8 августа сообщалось, что Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, из которых планировалось пересобрать 30 машин для ВСУ.
- 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.
- 24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.
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