Хорватія передасть ЗСУ 60 танків і бойових машин піхоти

Країна передасть техніку в обмін на компенсацію від Німеччини, яка буде спрямована на закупівлю Leopard 2А8

Танк М-84 (Фото: Wikipedia)

Хорватія у межах угоди з Німеччиною передасть Україні партію танків та бойових машин піхоти. Про це повідомило Міністерство оборони Хорватії.

У понеділок, 28 жовтня, віцепрем’єр – міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписав Лист про наміри з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, у межах якого хорватська сторона отримає танки Leopard 2А8 в обмін на техніку, яку передасть Україні.

Згідно з документом, Хорватія висловила готовність постачити 30 танків типу М-84 та 30 бойових машин піхоти М-80, а також запасні частини та боєприпаси до них.

Хорватія передасть техніку в обмін на компенсацію від Німеччини, яка буде спрямована на закупівлю 50 танків Leopard 2A8.

"Усі інші деталі будуть відомі після підписання контракту. Додатковою цінністю такої моделі закупівель є допомога Україні у боротьбі з російською агресією", – йдеться у повідомленні Міноборони країни.