Хорватия передаст ВСУ 60 танков и боевых машин пехоты

Страна передаст технику в обмен на компенсацию от Германии, которая будет направлена на закупку Leopard 2А8

Танк М-84 (Фото: Wikipedia)

Хорватия в рамках соглашения с Германией передаст Украине партию танков и боевых машин пехоты. Об этом сообщило Министерство обороны Хорватии.

В понедельник, 28 октября, вице-премьер-министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал Письмо о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в рамках которого хорватская сторона получит танки Leopard 2А8 в обмен на технику, которую передаст Украине.

Согласно документу, Хорватия выразила готовность поставить 30 танков типа М-84 и 30 боевых машин пехоты М-80, а также запасные части и боеприпасы к ним.

Хорватия передаст технику в обмен на компенсацию от Германии, которая будет направлена на закупку 50 танков Leopard 2A8.

"Все остальные детали будут известны после подписания контракта. Дополнительной ценностью такой модели закупок является помощь Украине в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении Минобороны страны.