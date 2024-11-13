В Пентагоне назвали сумму, которая осталась для помощи Украине

Пэт Райдер ( Фото: defense.gov)

У Пентагона осталось $7,1 млрд для Украины по президентской программе поставок вооружения PDA и еще около $2,1-2,2 млрд по программе финансирования USAI. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны США генерал-майор Пэт Райдер.

В эти $7,1 млрд входят $4,3 млрд, утвержденных Конгрессом в апреле 2024 года, и $2,8 млрд, которые стали доступны после перерасчетов.

По словам Райдера, по состоянию на середину октября израсходовано почти $3,7 млрд на оружие из запасов Пентагона. С апреля по октябрь Украине передано 83% критических боеприпасов (155-мм артснаряды, GMLR, Patriot, NASAMS и другое).

Также, по словам представителя Минобороны США, поставлено 67% средств противовоздушной обороны, в том числе ракеты Stinger и Hawk. Также передано 60% "огневых возможностей", в частности бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы.

Кроме того, Украина получила от Пентагона тысячи боеприпасов для противотанкового оружия и HIMARS, десятки артиллерийских систем, батарею Patriot, сотни перехватчиков и десятки других систем, подчеркнул генерал-майор.

"Поставки стратегической системы противовоздушной обороны, которую мы обязались предоставить на саммите НАТО, почти завершены", – заявил Райдер.

Он отметил, что США продолжат оказывать срочную помощь Украине и использовать имеющиеся для этого средства. И добавил, что в Пентагоне ориентируются не на политику, а на ситуацию на поле боя.

Справка. PDA (Presidential drawdown authority) – программа помощи напрямую со складов американского Минобороны по распоряжению президента.

USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) – программа финансирования Минобороны США для повышения способности Украины эффективнее защищаться от российской агрессии путем дальнейшего обучения ВСУ, предоставления оборудования и консультативных инициатив.