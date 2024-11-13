Глава оборонного комитета НАТО: Если б не ядерное оружие у России, то мы были бы в Украине

По словам Бауэра, именно в этом главное отличие войн в Афганистане и Украине

Роб Бауэр (Фото: ЕРА/YONHAP)

Если бы Россия не была ядерным государством, войска НАТО были бы уже в Украине. Об этом на полях Пражского оборонного саммита, состоявшегося 8-10 ноября, заявил глава оборонного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

"Я абсолютно уверен, что если бы у россиян не было ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие", – сказал он.

По словам Бауэра, именно в этом главное отличие войн в Афганистане и Украине.

Он также подчеркнул, что не считает исключенным участие войск НАТО в конфликте с Россией, но отметил, что в таком случае Альянс "рискует как организация". Поэтому, по мнению западного чиновника, это больше политический, чем военный вопрос.

"Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, так почему же мы не дали это оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем — когда стоит вопрос и вы необязательно понимаете последствия — тогда это гораздо сложнее", – подытожил Бауэр.