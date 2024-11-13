Глава оборонного комітету НАТО: Якби у Росії не було ядерної зброї, то ми були б в Україні
Якби Росія не була ядерною державою, війська НАТО були б вже в Україні. Про це на полях Празького оборонного саміту, що відбувся 8-10 листопада, заявив глава оборонного комітету Північноатлантичного альянсу Роб Бауер.
"Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні й вигнали б їх. Але в них є ядерна зброя", – сказав він.
За словами Бауера, саме в цьому головна відмінність війн в Афганістані та Україні.
Він також підкреслив, що не вважає виключеною участь військ НАТО у конфлікті з Росією, але зауважив, що в такому випадку Альянс "ризикує як організація". Тому, на думку західного чиновника, це більше політичне, ніж військове питання.
"Уже потім усі кажуть, що червона лінія не була червоною лінією, то чому ж ми не дали ту зброю раніше? Але якщо ви дивитеся на проблему в майбутньому — коли стоїть питання і ви необов’язково розумієте наслідки — тоді це набагато складніше", – підсумував Бауер.
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