Рютте и Макрон обсудили усиление помощи Украине: Нужно "поднять цену" для Путина

На Западе обеспокоены сближением России с Китаем, Ираном и Северной Кореей

Эммануэль Макрон и Марк Рютте (Фото: x.com/SecGenNATO)

НАТО и страны Евросоюза должны объединиться и оказать больше поддержки Украине, чтобы "изменить траекторию" полномасштабной войны. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он отметил, что надвигающаяся зима может стать "самой сложной с 2022 года" для Украины. Поэтому союзники должны сделать больше, чем просто поддержать страну. По словам Рютте, нужно "поднять цену" для российского диктатора Владимира Путина и его "авторитарных друзей".

"Мы обсудили усиление поддержки Украины, наращивание оборонного производства и активизацию трансатлантического оборонно-промышленного сотрудничества", – сообщил Рютте по итогам встречи.

Генсек НАТО также подчеркнул, что РФ сближается с Китаем, Ираном и Северной Кореей, а это вызывает "большую тревогу". Военное сотрудничество этих государств, по его словам, является прямой угрозой для США, Европы, Индо-Тихоокеанского и евроатлантического регионов.

"Следовательно, мы должны объединиться – Европа, Северная Америка и наши глобальные партнеры – чтобы обеспечить безопасность и процветание наших людей", – заявил генсек НАТО.