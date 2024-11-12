Сикорский анонсировал "очень серьезный" разговор об Украине и Европе

Глава МИД Польши заявил, что этот разговор должен мне определить будущее доверие к ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал "очень серьезную" дискуссию по теме российско-украинской войны, которая состоится на заседании Совета министров иностранных дел 18 ноября. Его цитирует PAP.

"То, что мы сделаем или не сделаем на этом Совете по иностранным делам, может определить будущее доверие к ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока", – сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине творится история, и Европа должна сделать все возможное, чтобы защитить международное право и восстановить незыблемый принцип: границы на европейском континенте нельзя менять силой.

"Если эти принципы перестанут применяться в результате наших действий или бездействия, нас ждет темное будущее", – подытожил глава польской дипломатии.