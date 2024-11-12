Сікорський анонсував "дуже серйозну" розмову про Україну та Європу

Глава МЗС Польщі заявив, що ця розмова має на меті визначити майбутню довіру до ЄС і майбутнє ЄС як стратегічного гравця

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував "дуже серйозну" дискусію на тему російсько-української війни, яка відбудеться на засіданні Ради міністрів закордонних справ 18 листопада. Його цитує PAP.

"Те, що ми зробимо або не зробимо на цій Раді із закордонних справ, може визначити майбутню довіру до ЄС і майбутнє ЄС як стратегічного гравця", – сказав Сікорський.

Він наголосив, що зараз в Україні твориться історія, і Європа повинна зробити все можливе, щоб захистити міжнародне право та відновити непорушний принцип: кордони на європейському континенті не можна змінювати силою.

"Якщо ці принципи перестануть застосовуватися внаслідок наших дій або бездіяльності, на нас чекає темне майбутнє", – підсумував глава польської дипломатії.