Рютте: Україна має вступати в переговори з Росією з позиції сили

Представник НАТО вважає, що війська КНДР в Україні – це проблема не лише Європи, а й США

Марк Рютте та Едгар Рінкевич (Фото: x.com/SecGenNATO)

Генсек НАТО Марк Рютте обговорив із президентом Латвії Едгаром Рінкевичем майбутнє НАТО й України після вступу на посаду президента США Дональда Трампа. За словами Рютте, рішення про переговори може ухвалювати лише українська сторона.

"Це рішення лише уряду України про вступ до початку переговорів про мир, на початок переговорів із Росією про закінчення війни. Їм потрібно ухвалити це рішення з позиції сили. Тому нам потрібно продовжувати постачати Україні оборонну підтримку, щоб вони могли досягти цієї позиції сили", – заявив генсек НАТО.

Президент Латвії зазначив, що він не бачить з боку Росії готовності розпочати переговори. За його словами, Кремль навпаки збільшує військову активність. Рінкевич вважає, що для досягнення миру Росія неодмінно має бути за столом переговорів.

Щодо співпраці Європи з новим президентом США Трампом, то президент Латвії вважає, що потрібно прагнути посилити оборону ЄС. У такому разі, за його словами, трансатлантичні відносини стануть міцнішими.

Рютте зазначив, що вже співпрацював із Трампом протягом чотирьох років на посаді прем'єр-міністра Нідерландів і в них були "дуже добрі робочі відносини". Генсек висловив готовність до подальшої співпраці з новим президентом США.

"Погляньте, що відбувається зараз? Північнокорейські солдати зараз активно діють, допомагаючи Росії боротися проти України, Росія за це платить. [Це] загроза вже не тільки Європі, а і Японії, Південній Кореї, США", – сказав Рютте.