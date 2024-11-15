Украина отреагировала на разговор Шольца и Путина

"Сейчас разговоры только дают Путину надежду на ослабление международной изоляции", – заявил МИД

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Немецкая сторона сообщала украинскому, что планируется разговор канцлера Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным, но Украина не видит в таких контактах ценности для достижения справедливого мира. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря украинского Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

Он отмечает: даже если Шольц не высказывал Путину позиций, идущих вразрез с украинскими, но сами по себе разговоры с диктатором "не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира".

"Долгие разговоры – это ресурс, которым Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы добиваться своих интересов. Сейчас разговоры только дают Путину надежду на ослабление международной изоляции", – отметил Тихий.

По словам спикера, необходимы конкретные сильные действия, которые заставят диктатора к миру, а не "уговоры и попытки умиротворения", которые Путин расценивает как признак слабости и использует в собственных целях.

Конкретные действия – это, прежде всего, вывод войск РФ с украинской территории, добавил чиновник.

Ранее немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.

В звонке канцлер осудил войну и призвал диктатора прекратить ее и вывести войска, а также поощрял Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира. В Кремле в очередной раз ответили пропагандой о "территориальных реалиях" и "воинственном НАТО".

После звонка Шольц связался с польским премьером Туском: канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши "ничего об Украине без Украины".