Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну – скринька Пандори, Мінська-3 не буде

Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки диктатору вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що дзвінок німецького канцлера Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори".

Голова держави зазначив: Шольц казав йому, що збирається зателефонувати диктатору.

"Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", – розповів президент.

За його словами, цей дзвінок – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки диктатору вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії й вести звичайні перемовини, котрі "не будуть нічим завершуватись".

Зеленський зазначив, що Путін робив так десятиліттями – і це давало РФ можливість "нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті, і якраз це і призвело до цієї війни".

"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир", – підсумував українській лідер.

Напередодні Міністерство закордонних справ відреагувало на дзвінок Шольца Путіну – заявило, такі контакти "не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру".

Раніше німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.

У дзвінку канцлер засудив війну й закликав диктатора припинити її та вивести війська, а також заохочував Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. У Кремлі вчергове відповіли пропагандою про "територіальні реалії" та "войовниче НАТО".

Після дзвінка Шольц зв'язався з польським прем'єром Туском: канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі "нічого про Україну без України".