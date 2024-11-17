"Це нехороші новини". Шольц заявив, що погляди Путіна на війну не змінилися
Олаф Шольц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що його телефонна розмова з Володимиром Путіним не показала змін у поглядах диктатора на війну проти України. Слова політика у берлінському аеропорту перед вильотом на саміт G-20 у Бразилії передає агенція Reuters.

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"Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що у поглядах російського президента на війну мало що змінилося — і це нехороші новини", – заявив Шольц.

Водночас він вважає, що було важливо сказати Путіну, що той не може розраховувати на ослаблення підтримки України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших у світі.

Щодо повернення Дональда Трампа на посаду президента США, Шольц зазначив: "На мій погляд, було б негарною ідеєю, якби були переговори між американським і російським президентами, а лідер важливої ​​європейської країни також не робив цього".

Офіційних підтверджень розмови Трампа з Путіним наразі немає. Видання The Washington Post із посиланням на свої джерела заявляло, що такий контакт відбувся – американський політик закликав диктатора не загострювати ситуацію в Україні, а уряд України буцімто був поінформований про дзвінок і не заперечував проти проведення розмови.

Натомість Міністерство закордонних справ заперечило дані про те, що Україна нібито була поінформована про дзвінок Трампа Путіну, а в Кремлі взагалі заперечили таку розмову.

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  • Раніше, у п'ятницю 15 листопада, німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року. 

  • У дзвінку Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. Канцлер зазначив: "Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

  • Президент Зеленський заявив, що дзвінок канцлера до диктатора є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.

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