Туск про атаку РФ: Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, наступні тижні вирішальні

На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього"

Дональд Туск (Фото: Rafal Guz / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що телефонна дипломатія не зупинить російського диктатора Володимира Путіна й не може замінити "справжню підтримку України з боку всього Заходу".

"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", – написав він у соцмережі X.

На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього".

Раніше, у п'ятницю 15 листопада, німецький уряд повідомив, що канцлер Олаф Шольц і диктатор Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.

У дзвінку Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. Канцлер зазначив: "Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно".

Після дзвінка Путіну Шольц зв'язався з Туском. Останній тоді зазначав: йому "було приємно дізнатися", що канцлер не лише чітко засудив агресію РФ, а й повторив польську позицію – нічого про Україну без України.