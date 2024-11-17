Туск про атаку РФ: Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, наступні тижні вирішальні
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що телефонна дипломатія не зупинить російського диктатора Володимира Путіна й не може замінити "справжню підтримку України з боку всього Заходу".
"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", – написав він у соцмережі X.
На думку політика, наступні тижні будуть вирішальними "не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього".
Раніше, у п'ятницю 15 листопада, німецький уряд повідомив, що канцлер Олаф Шольц і диктатор Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.
У дзвінку Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. Канцлер зазначив: "Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно".
Після дзвінка Путіну Шольц зв'язався з Туском. Останній тоді зазначав: йому "було приємно дізнатися", що канцлер не лише чітко засудив агресію РФ, а й повторив польську позицію – нічого про Україну без України.
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