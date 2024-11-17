Bloomberg: В целом КНДР может предоставить России 100 000 своих военных – не одномоментно

По словам источников, это данные одного из нескольких анализов развития партнерства между диктаторами Путиным и Кимом

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

Северная Корея в общей сложности может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться, заявили собеседники агентства Bloomberg, знакомые с оценками некоторых стран Группы 20.

По словам источников, это данные одного из нескольких анализов развития партнерства между диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ином.

В то же время собеседники акцентировали: такая помощь КНДР России неизбежна, если же она и состоится, то, скорее всего, будет происходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одномоментно.

Официальных подтверждений этим данным пока нет.

Ранее посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко заявил изданию Голос Америки, что, по оценкам Киева, до 15 000 северокорейских солдат, развернутых для ведения боевых действий в Курской области (и, возможно, на временно оккупированных территориях Украины) будут проводить ротацию каждые несколько месяцев.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

16 ноября FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 самоходных артиллерийских установок и 20 модернизированных реактивных систем залпового огня.