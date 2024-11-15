КНДР испытала ударные дроны. Ким Чен Ын приказал начать массовое производство
В Северной Корее провели испытания дронов-камикадзе. Диктатор КНДР Ким Чен Ын приказал начать полномасштабное массовое производство таких беспилотников. Об этом сообщает северокорейское государственное агентство KCNA.
Ким Чен Ын доволен тактико-техническими характеристиками недавно разработанных беспилотников. Он заявил, что нужно быстро создать систему серийного производства и начать массовое изготовление дронов.
Он добавил, что конкуренция за использование дронов в военных целях растет во всем мире, и военные власти, вероятно, признают их успех в конфликтах разного масштаба.
"Такие объективные изменения срочно требуют обновления многих частей военной теории, практики и образования", – сказал Ким.
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