Белый дом: Вероятно, Путин еще не решил, что даст Северной Корее в обмен на солдат

Джейк Салливан (Фото: Alessandro Della Valle/EPA)

Соединенные Штаты еще изучают, что Россия даст Северной Корее в обмен на участие ее солдат в войне против Украины. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не знаем наверняка, и, честно говоря, я думаю, что российский диктатор Владимир Путин не знает наверняка. Я думаю, что он, вероятно, еще не решил, что именно он собирается делать для Северной Кореи в будущем", – сказал Салливан.

Он предположил, что диктатор КНДР Ким Чен Ын ожидает в обмен "нечто значительное, возможно, в виде военной и технологической поддержки со стороны России". Салливан не исключает, что Москва может помочь Пхеньяну в реализации ядерной программы.

"Я не могу точно сказать, что произойдет, но мы уже слышали, как россияне заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем пять или 10 лет назад. Беспокойство относительно отношений между Россией и КНДР у обоих направлениям очень реально, и на это должны обратить внимание все страны свободного мира", — подчеркнул представитель Белого дома.

31 октября Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

В Минобороны Южной Кореи считают, что Пхеньян "весьма вероятно" попросит Россию о передовых технологиях, связанных с ядерным оружием, в обмен на развертывание войск.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

5 ноября Умеров заявил, что военнослужащие ВСУ имели первое боестолкновение с солдатами из КНДР.