Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников среди официальных лиц Соединенных Штатов.

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Они заявили, что Россия собрала войска, которые готовятся начать наступление с целью возвращения территории, взятой под контроль Вооруженными Силами Украины в Курской области РФ.

В новой оценке США делается вывод, что Россия накопила силы без необходимости выводить личный состав с востока Украины – главного боевого приоритета. Это позволяет Москве давить на нескольких фронтах одновременно, говорится в материале.

Собеседники добавили, что россияне атаковали украинские позиции в Курской области ракетами и огнем артиллерии, но они еще не начали там большого наступления. Неназванные украинские чиновники рассказали NYT, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас северокорейцы тренируются с российскими силами на западе Курской области.

Один западный чиновник в комментарии изданию подчеркнул, что наступление Украины в Курской области в августе уменьшило ее силы на поле боя на востоке, сделав их уязвимыми для российских атак. Но этот чиновник и официальные лица США сказали, что у Украины все еще есть сильная оборона в Курской области и, возможно, она сможет удержать территории, по крайней мере некоторое время.

Американские официальные лица считают, что украинские войска будет трудно вытеснить, а также что российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, подобные тем, что были у России на востоке Украины.

Северокорейцы будут воевать как легкая пехота, без бронетехники. А нынешняя украинская тактика артиллерийского огня и атак дронами оказалась сокрушительной для незащищенных российских войск, утверждают журналисты.

В то же время представители США заявили, что не знают, насколько эффективны северокорейские солдаты, учитывая отсутствие у них опыта наземных боевых действий. Аналитик из Института изучения войны Джордж Баррос сказал, что, несмотря на отсутствие опыта, северокорейские силы хорошо организованы.

"Единственное, в чем они могут быть лучше россиян, — это сплоченность и дисциплина", — сказал он.