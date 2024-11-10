NYT: 50 000 солдатів Росії та Північної Кореї готуються до наступу в Курській області

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників серед офіційних осіб Сполучених Штатів.

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Вони заявили, що Росія зібрала війська, які готуються розпочати наступ з метою повернення території, взятої під контроль Збройними Силами України в Курській області РФ.

У новій оцінці США робиться висновок, що Росія накопичила сили без необхідності виводити особовий склад зі сходу України – її головного бойового пріоритету. Це дозволяє Москві тиснути на кількох фронтах одночасно, йдеться у матеріалі.

Співрозмовники додали, що росіяни атакували українські позиції в Курській області ракетами й вогнем артилерії, але вони ще не почали там великого наступу. Неназвані українські посадовці розповіли NYT, що очікують такої атаки за участі північнокорейських військ найближчими днями. Наразі північнокорейці тренуються з російськими силами на заході Курської області.

Один західний посадовець у коментарі виданню наголосив, що наступ України в Курській області у серпні зменшив її сили на полі бою на сході, зробивши їх уразливими для російських атак. Але цей чиновник і офіційні особи США сказали, що Україна все ще має сильну оборону в Курській області й, можливо, зможе утримати території, принаймні деякий час.

Американські офіційні особи вважають, що українські війська буде важко витіснити, а також що російські та північнокорейські сили, ймовірно, зазнають значних втрат, подібних до тих, що були у Росії на сході України.

Північнокорейці воюватимуть як легка піхота, без бронетехніки. А нинішня українська тактика артилерійського вогню та атак дронами виявилася нищівною для незахищених російських військ, стверджують журналісти.

Водночас представники США заявили, що не знають, наскільки ефективними будуть північнокорейські солдати, з огляду на відсутність у них досвіду наземних бойових дій. Аналітик з Інституту вивчення війни Джордж Баррос сказав, що, попри відсутність досвіду, північнокорейські сили добре організовані.

"Єдине, в чому вони можуть бути кращими за росіян, – це згуртованість і дисципліна", – сказав він.