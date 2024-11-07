Среди военных КНДР есть первые потери – Зеленский

Президент отметил, что потери иностранных военных в составе армии РФ – это факт

Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео)

Солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с Вооруженными Силами Украины в Курской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического союза.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Президент отметил, что в настоящее время в Курской области России сосредоточено 11 000 военных из КНДР.

"Часть из них уже участвовала в боевых действиях против украинских военных. Есть уже потери, это факт", – заявил украинский лидер.

Зеленский напомнил обещания союзников предоставить разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ в случае новой эскалации. Он подчеркнул, что привлечение иностранных военных – именно такой момент.

Президент отметил, что Россия может привлечь еще больше военных из КНДР, если не будет решительной реакции Запада.

"Мы предупреждаем и считаем, что следующий шаг, если мы не будем применять соответствующее оружие и политическое давление, может быть гораздо большее использование северокорейского контингента", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин всегда смотрит на реакцию Запада, а сейчас президент считает ее "недостаточной". Украина ведет работу со странами, которые "тихо" отреагировали на сотрудничество России и КНДР.

31 октября 2024 года президент Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами из КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".