Трамп обсудил с президентом Южной Кореи участие КНДР в войне против Украины

Юн Сок Йоль во время телефонного звонка с переизбранным президентом США Дональдом Трампом (Фото: Офис президента Южной Кореи)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и новоизбранный лидер США Дональд Трамп поговорили по телефону – среди тем была и военная помощь КНДР России. Об этом сообщил первый заместитель советника президента по национальной безопасности Ким Тэ Хё, передает местное СМИ Yonhap Agency.

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По словам Кима, среди прочего Йоль и Трамп обсудили ситуацию в Северной Корее, в частности, недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в РФ. Лидеры выразили "озабоченность этими вопросами безопасности и безотлагательностью ситуации в Украине".

Оба лидера согласились, что личная встреча будет важной для обсуждения всех важных вопросов – ее дата и место должны быть согласованы вскоре, сообщила южнокорейская сторона.

Ранее, ночью 7 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом – политики договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

31 октября президент Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.