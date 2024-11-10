Білий дім: Ймовірно, Путін ще не вирішив, що дасть Північній Кореї в обмін на солдатів

Джейк Салліван (Фото: Alessandro Della Valle/EPA)

Сполучені Штати ще вивчають, що саме Росія дасть Північній Кореї в обмін на участь її солдатів у війні проти України. Про це в інтерв’ю телеканалу CBS News заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми не знаємо напевно, і, чесно кажучи, я думаю, що російський диктатор Володимир Путін не знає напевно. Я думаю, що він, ймовірно, ще не вирішив, що саме він збирається робити для Північної Кореї в майбутньому", – сказав Салліван.

Він припустив, що диктатор КНДР Кім Чен Ин очікує в обмін "щось значне, можливо, у вигляді військової й технологічної підтримки з боку Росії". Салліван не виключає, що Москва може допомогти Пхеньяну в реалізації ядерної програми.

"Я не можу точно сказати, що станеться, але ми вже чули, як росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше, ніж п'ять чи 10 років тому. Отже, занепокоєння щодо відносин між Росією та КНДР в обох напрямках є дуже реальним, і на це повинні звернути увагу всі країни вільного світу", – наголосив представник Білого дому.

31 жовтня Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їхню участь у війні проти України.

У Міноборони Південної Кореї вважають, що Пхеньян "дуже ймовірно" попросить Росію про передові технології, пов’язані з ядерною зброєю, в обмін на розгортання військ.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

Того самого дня Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

5 листопада Умєров заявив, що військовослужбовці ЗСУ мали перше боєзіткнення з солдатами з КНДР.