Южная Корея обдумывает поставки оружия Украине из-за победы Трампа – Bloomberg

Зеленский на встрече с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Киеве 15 июля 2023 года (Фото: Офис президента)

Победа Дональда Трампа на выборах в США может вынудить Южную Корею пересмотреть свою политику о поставках оружия Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных южнокорейских чиновников.

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Один из собеседников подчеркнул, что правительство Южной Кореи под руководством президента Юн Сок Ёля вынуждено учитывать позицию новоизбранного президента Штатов, чтобы решить, стоит ли менять давнюю политику Сеула относительно отказа от предоставления летальной помощи Украине.

Другой южнокорейский чиновник сообщил, что в Сеуле изучают, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины со стороны других стран.

Собеседники отметили: Южная Корея вряд ли будет поставлять боеприпасы Украине, если не появится больше ясности относительно политики Трампа по Украине или не произойдет эскалация со стороны Северной Кореи.

Профессор Ким Чжон из Университета северокорейских исследований в Сеуле выразил мнение, что "Южная Корея окажется в неудобной ситуации, если сейчас вмешается".

"Было бы достаточно неудобно для Южной Кореи, даже не члена НАТО, вмешаться в этот момент, если Трамп переедет в Белый дом и захочет выйти из конфликта", – сказал он.

Южнокорейское правительство заявило, что готово координировать свои действия с союзниками и партнерами, в том числе в ответ на потенциальное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.