Південна Корея обмірковує постачання зброї Україні через перемогу Трампа – Bloomberg

Зеленський на зустрічі з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем у Києві 15 липня 2023 року (Фото: Офіс президента))

Перемога Дональда Трампа на виборах у США може змусити Південну Корею переглянути свою політику щодо постачання зброї Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних південнокорейських чиновників.

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Один зі співрозмовників наголосив, що уряд Південної Кореї під керівництвом президента Юн Сок Йоля змушений враховувати позицію новообраного президента Штатів, щоб вирішити, чи варто змінювати давню політику Сеула щодо відмови від надання летальної допомоги Україні.

Інший південнокорейський урядовець повідомив, що у Сеулі вивчають, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України з боку інших країн.

Співрозмовники зазначили: Південна Корея навряд чи постачатиме боєприпаси Україні, якщо не з’явиться більше ясності стосовно політики Трампа щодо України або не відбудеться ескалації з боку Північної Кореї.

Професор Кім Чжон з Університету північнокорейських досліджень у Сеулі висловив думку, що "Південна Корея опиниться у незручній ситуації, якщо втрутиться зараз".

"Було б досить незручно для Південної Кореї, навіть не члена НАТО, втрутитися у цей момент, якщо Трамп переїде у Білий дім і захоче вийти з конфлікту", – зазначив він.

Південнокорейський уряд заявив, що готовий координувати свої дії з союзниками та партнерами, зокрема у відповідь на потенційну співпрацю між Росією і Північною Кореєю.