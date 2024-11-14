Південна Корея обмірковує постачання зброї Україні через перемогу Трампа – Bloomberg
Перемога Дональда Трампа на виборах у США може змусити Південну Корею переглянути свою політику щодо постачання зброї Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних південнокорейських чиновників.
Один зі співрозмовників наголосив, що уряд Південної Кореї під керівництвом президента Юн Сок Йоля змушений враховувати позицію новообраного президента Штатів, щоб вирішити, чи варто змінювати давню політику Сеула щодо відмови від надання летальної допомоги Україні.
Інший південнокорейський урядовець повідомив, що у Сеулі вивчають, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України з боку інших країн.
Співрозмовники зазначили: Південна Корея навряд чи постачатиме боєприпаси Україні, якщо не з’явиться більше ясності стосовно політики Трампа щодо України або не відбудеться ескалації з боку Північної Кореї.
Професор Кім Чжон з Університету північнокорейських досліджень у Сеулі висловив думку, що "Південна Корея опиниться у незручній ситуації, якщо втрутиться зараз".
"Було б досить незручно для Південної Кореї, навіть не члена НАТО, втрутитися у цей момент, якщо Трамп переїде у Білий дім і захоче вийти з конфлікту", – зазначив він.
Південнокорейський уряд заявив, що готовий координувати свої дії з союзниками та партнерами, зокрема у відповідь на потенційну співпрацю між Росією і Північною Кореєю.
- 4 листопада 2024 року Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.
- Того самого дня президент Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.
- 5 листопада міністр оборони Умєров заявив, що військовослужбовці ЗСУ мали перше боєзіткнення з солдатами з КНДР.
- Через декілька днів уряд Південної Кореї заявив, що почав переговори з парламентом щодо відправлення в Україну групи розвідників і фахівців суміжних служб, які мають проаналізувати тактику та використання зброї військами КНДР, які беруть участь у війні на боці Росії.