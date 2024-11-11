Південна Корея планує відправити в Україну спостерігачів за військами КНДР

Відправлення такої групи здійснюється в інтересах Сеула, а не за запитом ООН або самої України, заявив міністр оборони Південної Кореї

Кім Йон Хьон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Уряд Південної Кореї веде переговори з парламентом щодо відправлення в Україну групи розвідників і фахівців суміжних служб, які мають проаналізувати тактику та використання зброї військами КНДР, які беруть участь у війні на боці Росії. Про це повідомляє Yonhap.

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Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон під час слухань у парламентському комітеті з питань оборони зазначив, що відправлення такої групи є важливим для безпеки країни, і підкреслив, що це не є розгортанням військових сил Південної Кореї в Україні.

"Моніторингова група відрізняється від розгортання військ. Така команда не є військовим підрозділом, направляється без зброї й складатиметься з невеликої кількості професіоналів, які перебуватимуть в Україні впродовж нетривалого періоду", – сказав він.

Південнокорейський міністр також додав, що відправлення такої групи здійснюється в інтересах Сеула, а не за запитом ООН або самої України.