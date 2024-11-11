Південна Корея планує відправити в Україну спостерігачів за військами КНДР
Уряд Південної Кореї веде переговори з парламентом щодо відправлення в Україну групи розвідників і фахівців суміжних служб, які мають проаналізувати тактику та використання зброї військами КНДР, які беруть участь у війні на боці Росії. Про це повідомляє Yonhap.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон під час слухань у парламентському комітеті з питань оборони зазначив, що відправлення такої групи є важливим для безпеки країни, і підкреслив, що це не є розгортанням військових сил Південної Кореї в Україні.
"Моніторингова група відрізняється від розгортання військ. Така команда не є військовим підрозділом, направляється без зброї й складатиметься з невеликої кількості професіоналів, які перебуватимуть в Україні впродовж нетривалого періоду", – сказав він.
Південнокорейський міністр також додав, що відправлення такої групи здійснюється в інтересах Сеула, а не за запитом ООН або самої України.
- 4 листопада 2024 року Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.
- Того самого дня президент Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.
- 5 листопада міністр оборони Умєров заявив, що військовослужбовці ЗСУ мали перше боєзіткнення з солдатами з КНДР.