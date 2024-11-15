КНДР випробувала ударні дрони. Кім Чен Ин наказав почати масове виробництво

Кім Чен Ин заявив про зростальну конкуренцію використання дронів у воєнних цілях

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

У Північній Кореї провели випробування дронів-камікадзе. Диктатор КНДР Кім Чен Ин наказав почати повномасштабне масове виробництво таких безпілотників. Про це повідомляє північнокорейське державне агентство KCNA.

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Кім Чен Ин задоволений тактико-технічними характеристиками нещодавно розроблених безпілотників. Він заявив, що потрібно швидко створити систему серійного виробництва і розпочати масове виготовлення дронів.

Він додав, що конкуренція за використання дронів у воєнних цілях зростає в усьому світі, і військова влада, ймовірно, визнає їх успіх у конфліктах різного масштабу.

"Такі об’єктивні зміни терміново вимагають оновлення багатьох частин військової теорії, практики й освіти", – цитує Кіма агентство.