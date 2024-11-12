Росія та КНДР ратифікували оборонний договір. Китай не засудив співпрацю

У МЗС Китаю заявили, що відносини Росії та Північної Кореї – це їхня справа

Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь (Фото: fmprc.gov.cn)

Китай не засудив співпрацю Росії та Північної Кореї, які ратифікували відповідний оборонний договір. Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Китаю.

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"КНДР і Росія — дві незалежні суверенні держави. Як розвивати їхні двосторонні відносини — це їхня справа", – заявив представник китайського МЗС Лінь Цзянь, коментуючи двосторонню угоду між країнами.

Північна Корея ратифікувала оборонний договір із Росією, повідомило державне телеграфне агентство Голос Кореї. Укази 11 листопада підписали керівник країни Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін у Росії.

Серед іншого договір передбачає негайну військову чи іншу допомогу у разі, якщо на одну із країн скоєно збройний напад.

Також КНДР і Росія домовилися розвивати відносини у сферах продовольчої та енергетичної безпеки, інформаційно-комунікаційних технологій, охорони здоров'я, інвестицій, торгівельно-економічній та науково-технічній сферах.