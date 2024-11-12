Верховна дипломатка Євросоюзу Каллас: Китай змінився і має заплатити за допомогу Росії
Новообрана верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що політика Китаю "сильно змінилася", і тепер Пекін "має заплатити ціну" за допомогу Росії в її війні проти України. Її цитує Devdiscourse.
За словами Каллас, політика Китаю змінилася "за останні роки", і тепер це "конкурент і системний противник" ЄС. Вона наголосила, що європейським країнам слід знизити рівень взаємодії з Пекіном.
"Без підтримки Китаю Росія не зможе продовжувати конфлікт в Україні, тому Китай також має відчути зростання ціни своєї політики", – заявила нова очільниця євродипломатії.
Також Каллас зазначила, що європейським союзникам слід продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", і "і з такою кількістю військової, фінансової та гуманітарної допомоги, яка буде необхідна".
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