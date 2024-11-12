Боррель: Європа має розглянути сценарій збільшення підтримки України
Жозеп Боррель в Україні (Фото: x.com/JosepBorrellF)

Європа має бути готова збільшити допомогу Україні. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РАР.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми не можемо сказати, що продовжуватимемо підтримувати Україну без домовленості про те, що це робитиметься незалежно від сценарію. Ми маємо розглянути такий сценарій, коли нам доведеться збільшити нашу підтримку", – сказав Боррель на зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Глава європейської дипломатії вважає, що дуже важливо збільшити фінансування допомоги для України у цей "вирішальний момент". За його словами, це питання буде розглянуте на засіданні Ради закордонних справ ЄС 18 листопада.

Він також зазначив, що не може бути ситуації, коли "американці діють, а європейці лише реагують".

Також Боррель прокоментував нову безпекову архітектуру Європи після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. За його словами, зараз про це не йдеться.

"Не йдеться про побудову нової архітектури безпеки, тому що це зайняло б занадто багато часу, якого у нас немає. Ми можемо використати те, що маємо, – важливо, щоб ця система працювала", – сказав він.

Читайте також
Поки в Росії розгортають війська КНДР, Борель просить Сеул посилити підтримку України
війнаЖозеп Боррельпідтримкаєвропа