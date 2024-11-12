Боррель: Європа має розглянути сценарій збільшення підтримки України
Європа має бути готова збільшити допомогу Україні. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РАР.
"Ми не можемо сказати, що продовжуватимемо підтримувати Україну без домовленості про те, що це робитиметься незалежно від сценарію. Ми маємо розглянути такий сценарій, коли нам доведеться збільшити нашу підтримку", – сказав Боррель на зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Глава європейської дипломатії вважає, що дуже важливо збільшити фінансування допомоги для України у цей "вирішальний момент". За його словами, це питання буде розглянуте на засіданні Ради закордонних справ ЄС 18 листопада.
Він також зазначив, що не може бути ситуації, коли "американці діють, а європейці лише реагують".
Також Боррель прокоментував нову безпекову архітектуру Європи після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. За його словами, зараз про це не йдеться.
"Не йдеться про побудову нової архітектури безпеки, тому що це зайняло б занадто багато часу, якого у нас немає. Ми можемо використати те, що маємо, – важливо, щоб ця система працювала", – сказав він.
- 7 жовтня Жозеп Боррель сказав, що війна в Україні закінчиться через 15 днів, якщо Європа припинить допомагати. Але перемога буде на боці Росії.
- 9 листопада глава євродипломатії заявив, що Євросоюз планує посилити дипломатичний тиск на Північну Корею через участь солдатів у війні проти України.
- 11 листопада Боррель повідомив, що ЄС уже передав Україні понад 980 тисяч снарядів для артилерії з обіцяного мільйона.