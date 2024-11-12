Глава євродипломатії вважає, що після перемоги Трампа в Європі не йдеться про нову архітектуру безпеки

Жозеп Боррель в Україні (Фото: x.com/JosepBorrellF)

Європа має бути готова збільшити допомогу Україні. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РАР.

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"Ми не можемо сказати, що продовжуватимемо підтримувати Україну без домовленості про те, що це робитиметься незалежно від сценарію. Ми маємо розглянути такий сценарій, коли нам доведеться збільшити нашу підтримку", – сказав Боррель на зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Глава європейської дипломатії вважає, що дуже важливо збільшити фінансування допомоги для України у цей "вирішальний момент". За його словами, це питання буде розглянуте на засіданні Ради закордонних справ ЄС 18 листопада.

Він також зазначив, що не може бути ситуації, коли "американці діють, а європейці лише реагують".

Також Боррель прокоментував нову безпекову архітектуру Європи після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. За його словами, зараз про це не йдеться.

"Не йдеться про побудову нової архітектури безпеки, тому що це зайняло б занадто багато часу, якого у нас немає. Ми можемо використати те, що маємо, – важливо, щоб ця система працювала", – сказав він.

7 жовтня Жозеп Боррель сказав, що війна в Україні закінчиться через 15 днів, якщо Європа припинить допомагати. Але перемога буде на боці Росії.

9 листопада глава євродипломатії заявив, що Євросоюз планує посилити дипломатичний тиск на Північну Корею через участь солдатів у війні проти України.

11 листопада Боррель повідомив, що ЄС уже передав Україні понад 980 тисяч снарядів для артилерії з обіцяного мільйона.