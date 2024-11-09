Євросоюз "дипломатичним тиском" хоче змусити північнокорейців не їхати в Росію
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Євросоюз планує посилити дипломатичний тиск на Північну Корею через підтверджену участь її військових у війні на боці Росії проти України. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Боррель сказав, що під час візиту до Сеула обговорював необхідність дипломатичного тиску на країни Індо-Тихоокеанського регіону, особливо на Північну Корею, через її підтримку війни Росії. Він зазначив, що метою є донести до КНДР небезпечність цього шляху.

"І ми продовжуватимемо чинити дипломатичний тиск, щоб спробувати уникнути збільшення цієї присутності", – сказав він.

Також Боррель зазначив, що готується 15-й пакет санкцій проти Росії і необхідно посилити заходи проти обходу цих санкцій. За його словами, ЄС усвідомлює, що потрібно і далі збільшувати підтримку України, а також вказав на важливість допомоги у виробництві озброєння безпосередньо в Україні.

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