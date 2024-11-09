Євросоюз "дипломатичним тиском" хоче змусити північнокорейців не їхати в Росію

Глава євродипломатії заявив, що мир і безпека в усьому світі залежать від того, як піде війна в Україні

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Євросоюз планує посилити дипломатичний тиск на Північну Корею через підтверджену участь її військових у війні на боці Росії проти України. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Боррель сказав, що під час візиту до Сеула обговорював необхідність дипломатичного тиску на країни Індо-Тихоокеанського регіону, особливо на Північну Корею, через її підтримку війни Росії. Він зазначив, що метою є донести до КНДР небезпечність цього шляху.

"І ми продовжуватимемо чинити дипломатичний тиск, щоб спробувати уникнути збільшення цієї присутності", – сказав він.

Також Боррель зазначив, що готується 15-й пакет санкцій проти Росії і необхідно посилити заходи проти обходу цих санкцій. За його словами, ЄС усвідомлює, що потрібно і далі збільшувати підтримку України, а також вказав на важливість допомоги у виробництві озброєння безпосередньо в Україні.

31 жовтня 2024 року президент Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їхню участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів із Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами з КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".